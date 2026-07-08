پخش زنده
امروز: -
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی گفت: ادامه راه و آرمانهای امام شهید و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مهمترین وظیفه امروز همه مسئولان و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین اشتری، فرمانده سابق فراجا و مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی، در حاشیه مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب، افزود: امروز ملت ایران، مسلمانان جهان و همه آزادیخواهان در غم از دست دادن امام شهید خود عزادار هستند و این مصیبت، ضایعهای بزرگ برای امت اسلامی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه امیدواریم همه بتوانیم سربازان شایستهای برای رهبر معظم انقلاب باشیم، ادامه داد: تنها با ادامه راه امام شهید، عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت و انسجام ملی میتوان رضایت آن شهید بزرگوار را به دست آورد.
سردار اشتری با اشاره به نقش برجسته رهبر شهید در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: عزت، اقتدار و جایگاه امروز ایران اسلامی در عرصههای مختلف، مرهون هدایتها و رهبری حکیمانه ایشان است و توان بازدارندگی و آمادگی نیروهای مسلح و انتظامی نیز از برکات همین مسیر نورانی به شمار میرود.
وی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید را جلوهای از عشق، وفاداری و تبعیت ملت ایران از ولایت دانست و گفت: این حضور باشکوه نشان داد مردم ایران همواره پشتیبان ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و در سختترین شرایط نیز میدان را خالی نخواهند کرد.
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی در پایان با بیان اینکه همه خدمتگزاران نظام خود را مدیون خون شهدا میدانند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه راه شهدا، حفظ اقتدار کشور و خدمت صادقانه به مردم، مشمول دعای خیر و شفاعت امام شهید و شهدای والامقام قرار گیریم.