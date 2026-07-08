نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استفاده آمریکا از قدرت سخت در مقابل جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تعهد آمریکا اعتباری ندارد و در چنین شرایطی یکپارچگی ملت ایران در انتقام و دفاع یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مقتدایی با اشاره به پیمان شکنی رئیس جمهور آمریکا و اعلام پایان تفاهم توقف جنگ اظهار داشت: بیچارگی و استیصال در رفتار آمریکایی‌ها اکنون نمود بیشتری پیدا کرده و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باعث شده ایالات متحده آمریکا با احساس شکست قطعی در عرصه افکار عمومی، نتواند این شکست‌ها را جبران کند لذا مجبور به واکنش‌های هیجانی شده است.

آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی حقوقی، امنیتی و سیاسی و نابسامانی داخلی مجبور به استفاده از قدرت سخت در مقابل جمهوری اسلامی ایران شده است و همه دیدند امضا و تعهد آمریکا اعتباری ندارد. در چنین شرایطی یکپارچگی ملت ایران در انتقام و دفاع و وحدت همه ساحات نظامی و سیاسی یک ضرورت است و این مهم نشان می‌دهد اراده ایران برای دفاع از سرزمین خود کاملا جدی است.

وی افزود: رفتار‌های بی‌ثبات و بیمار گونه ترامپ به آمریکا و هم‌پیمانانش سرایت کرده و اظهارات بی‌ادبانه ترامپ نشان می‌دهد، مغز او نیز دچار فروپاشی شده است. زمانی رهبری کبیر ایران از صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیست سخن می‌گفت و امروز جهان شاهد شکست شدن استخوان‌های سلطه آمریکایی است و مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در ایران و عراق نشان داد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران چگونه قدرت سخت آمریکا را به چالش کشیده است.

نماینده اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد جهان گفت: آمریکا تنگه هرمز را به خشونت کشیده و اکنون دنیا در نتیجه دیوانگی حکمرانان آمریکایی به سمت آسیب‌های بزرگ پیش می‌رود.

وی افزود: اکنون همه بخش‌های نظام در میدان و دیپلماسی و سایر ارکان باید به افزایش قدرت، اقتدار و وحدت همه جانبه و مقابله با روندی که آمریکا در پیش گرفته، توجه کنند. هرچند آمریکا شروع کننده این روند بوده، اما پایان آن به دست ایرانیان رقم خواهد خورد و این یک اولویت است.