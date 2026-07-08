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روابط عمومی دانشگاه آزاد ، علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سامانه وادانا دانشگاه آزاد و وبگاه های این دانشگاه از دسترس خارج شد .
روابط عمومی دانشگاه آزاد ، علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد.
سامانه وادانا برای برگزاری کلاس ها و آزمون های مجازی این دانشگاه استفاده می شود
وادانا سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی است که برای برگزاری کلاسهای آنلاین، مدیریت محتوای آموزشی و تعامل میان استاد و دانشجو استفاده میشود .