روابط عمومی دانشگاه آزاد ، علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد.

سامانه وادانا دانشگاه آزاد و وبگاه‌های این دانشگاه از دسترس خارج شد

سامانه وادانا دانشگاه آزاد و وبگاه‌های این دانشگاه از دسترس خارج شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سامانه وادانا دانشگاه آزاد و وبگاه های این دانشگاه از دسترس خارج شد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد ، علت از دسترس خارج شدن سامانه های این دانشگاه را به روزرسانی آنها اعلام کرد.

سامانه وادانا برای برگزاری کلاس ها و آزمون های مجازی این دانشگاه استفاده می شود

وادانا سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی است که برای برگزاری کلاس‌های آنلاین، مدیریت محتوای آموزشی و تعامل میان استاد و دانشجو استفاده می‌شود .