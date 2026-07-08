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خرس قهوهای آسیبدیده بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله و عوارض گسترده آسیب نخاعی در آمل تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از تلف شدن یک قلاده خرس قهوهای آسیبدیده بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله و عوارض گسترده آسیب نخاعی در آمل خبر داد.
علیرضا ابراهیمی افزود: خرس قهوهای آسیبدیدهای که پس از زندهگیری و انتقال به مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیاتوحش سمسکنده، تحت مراقبتهای شبانهروزی و درمانهای تخصصی قرار داشت تلف شد.
وی تصریح کرد: از زمان انتقال این خرس به مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیاتوحش سمسکنده، تمامی اقدامات درمانی و مراقبتهای تخصصی با بهرهگیری از توان کارشناسی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران و با حضور و مشارکت مستقیم دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد، اما متأسفانه شدت جراحات وارده و عوارض ناشی از آن، امکان نجات این حیوان را از بین برد.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در بررسیها و ارزیابیهای تخصصی انجامشده با حضور دکتر مهیار مرعشی و دکتر بابک باستانی دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دکتر بهرنگ اکرامی دامپزشک معتمد ادارهکل و کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش، مشخص شد این خرس نر که حدود ۱۸ تا ۲۰ سال سن داشت، بر اثر اصابت گلوله دچار آسیب شدید در ناحیه ستون مهرهها و نخاع شده و به همین دلیل توانایی استفاده از هر دو اندام حرکتی عقب خود را بهطور کامل از دست داده بود.
همچنین به علت بیحرکتی طولانیمدت، زخمهای مزمن و عفونی گسترده، نکروز بافتی، اختلال شدید در خونرسانی اندامهای خلفی و جدا شدن بخشی از انگشتان هر دو پای عقب، شرایط عمومی حیوان را به مرحله بحرانی رسانده بود.
ابراهیمی ادامه داد: نتایج آزمایشهای تخصصی خون، ارزیابیهای بیوشیمیایی و تصویربرداری رادیولوژی نیز وجود حدود ۲۰ ساچمه در بخشهای مختلف بدن را نشان داد. همچنین اصابت دو ساچمه به ناحیه مهرههای کمری (L۲-L۳ و L۵-L۶) موجب آسیب شدید نخاعی و فلج اندامهای حرکتی عقب شده بود. مجموعه یافتههای تخصصی نشان میداد که با وجود انجام تمامی اقدامات درمانی، احتمال بازگشت عملکرد طبیعی اندامهای حرکتی از همان ابتدا بسیار ضعیف بوده است.
در ادامه این رویداد، تیم تخصصی دامپزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران تا آخرین لحظات، مراقبتهای حمایتی شامل کنترل درد، درمان زخمها، پیشگیری از عفونتهای ثانویه، پایش مستمر وضعیت عمومی، تغذیه و سایر اقدامات تخصصی را ادامه دادند، اما شدت آسیبهای اولیه ناشی از اصابت گلوله و عوارض گسترده ناشی از آسیب نخاعی، سرانجام منجر به تلف شدن این خرس قهوهای شد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: مرگ این خرس قهوهای، نتیجه مستقیم یک اقدام غیرقانونی علیه حیاتوحش و خسارتی جبرانناپذیر به سرمایههای طبیعی کشور است. ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای تخصصی خود و با حمایت دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست، تمام تلاش خود را برای نجات این حیوان به کار گرفت، اما شدت جراحات وارده فرصت بازگشت به حیات را از این گونه ارزشمند سلب کرد. پیگیری شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی غیرمجاز همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.