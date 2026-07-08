افتتاح ۳۵۰۰ واحد مسکونی تا هفته دولت
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با اعلام برنامهریزی برای افتتاح ۳۵۰۰ واحد مسکن حمایتی تا شهریورماه، از تمرکز ویژه این شرکت بر تکمیل زیرساختهای رفاهی و اجتماعی در قالب ۱۰۰ طرح کلان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، معاون وزیر راه و شهرسازی از هدفگذاری برای تحویل ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر، نهضت ملی و اقدام ملی تا پایان سال جاری خبر داد.
شهرام ملکی با اشاره به بهرهبرداری موفقیتآمیز از ۳۲۰۰ واحد در سوم خردادماه، تأکید کرد که تکمیل ۳۵۰۰ واحد مسکونی دیگر در دستور کار هفته دولت قرار دارد.
وی تحقق این برنامهها را منوط به تداوم تأمین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و حمایتهای صندوق ملی مسکن دانست و افزود: در کنار ساخت واحدها، تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی بهصورت همزمان دنبال میشود تا رفاه ساکنان تأمین گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:بر همین اساس، افتتاح ۱۰۰ طرح زیربنایی و روبنایی شامل فضاهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی از دیگر اولویتهای راهبردی این شرکت در سال جاری است.
ملکی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای جدید و کاهش دغدغههای سکونتی شهروندان اجرایی میشود که توسعه فضای سبز، مراکز تجاری و مذهبی در زمره این ۱۰۰ طرح قرار دارد که با پیشرفت فیزیکی مناسب، آماده تکمیل و بهرهبرداری هستند.
وی تصریح کرد: پیگیری مجدانه برای تکمیل این طرحها، در اولویت کاری تمامی زیرمجموعههای شرکت قرار گرفته است.