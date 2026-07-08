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همزمان با برگزاری آیینهای باشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر امام شهید امت در تهران، قم، نجف اشرف و کربلای معلی که به صورت گسترده در رسانههای پاکستان و شبکههای اجتماعی این کشور بازتاب یافت، مراسم تشییع نمادین تابوت زعیم امت اسلامی در منطقه ملیر شهر کراچی پاکستان نیز برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این مراسم با حضور پرشور علما، شخصیتهای مذهبی، عاشقان اهلبیت (ع)، پیروان جبهه حق و حامیان انقلاب اسلامی برگزار شد.
شرکتکنندگان با برپایی آیین عزاداری، قرائت قرآن کریم، مرثیهسرایی و سر دادن شعارهای حمایتی از جبهه مقاومت، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و بر ادامه راه ایشان در دفاع از آرمانهای اسلام، مقاومت و وحدت امت اسلامی تأکید کردند.
در روزهای گذشته، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در تهران، قم و همچنین عراق از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانههای پاکستانی بود و شبکههای تلویزیونی، خبرگزاریها، روزنامهها و فعالان فضای مجازی این کشور بهصورت گسترده این مراسم را پوشش دادند.
انتشار تصاویر حضور میلیونی مردم در این آیینها، بازتاب گستردهای در افکار عمومی پاکستان داشت و واکنشهای فراوانی را در میان گروههای مختلف سیاسی، مذهبی و مردمی برانگیخت.
برگزاری مراسم تشییع نمادین در کراچی نیز در ادامه همین موج همدلی و ابراز ارادت مردم پاکستان به رهبر شهید و آرمانهای انقلاب اسلامی ارزیابی میشود؛ مراسمی که بار دیگر پیوند عمیق اعتقادی و عاطفی بخش قابل توجهی از مردم پاکستان با انقلاب اسلامی ایران و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشت.