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رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: امنیت زیرساختهای حیاتی با رعایت استانداردهای سایبری و بهروزرسانی سامانهها حاصل میشود، نه از طریق محدود کردن اینترنت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اختلالات سایبری اخیر تاکید کرد: امنیت زیرساختهای حیاتی با رعایت استانداردهای امنیت سایبری و بهروزرسانی مستمر سامانهها تأمین میشود، نه با محدودسازی اینترنت.
وی گفت: آسیبپذیری سامانهها به اتصال مستقیم آنها به اینترنت مرتبط نیست و بسیاری از حملات حتی در شرایط محدودیت اینترنت نیز رخ میدهد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مهاجمان برای نفوذ صرفاً به اینترنت عمومی وابسته نیستند و از مسیرهای ارتباطی دیگری نیز استفاده میکنند.
محمدحسین شیخی، افزود: از نگاه کارشناسی، قطع اینترنت راهکار افزایش امنیت سایبری در بلندمدت نیست.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: قطع طولانیمدت اینترنت میتواند امنیت سایبری را تضعیف کند؛ زیرا سامانههای امنیتی برای دریافت بهروزرسانیها به ارتباط مستمر با اینترنت نیاز دارند.
محمدحسین شیخی، گفت: آنچه امنیت را تضمین میکند، رعایت استانداردهای امنیت سایبری، رفع آسیبپذیریها و بهروزرسانی مستمر سامانههاست.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از نظر کارشناسی، حملات سایبری اخیر را نمیتوان به وصل شدن اینترنت نسبت داد؛ تمرکز باید بر تقویت زیرساختهای امنیت سایبری باشد، نه قطع یا وصل اینترنت.