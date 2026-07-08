رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: امنیت زیرساخت‌های حیاتی با رعایت استاندارد‌های سایبری و به‌روزرسانی سامانه‌ها حاصل می‌شود، نه از طریق محدود کردن اینترنت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اختلالات سایبری اخیر تاکید کرد: امنیت زیرساخت‌های حیاتی با رعایت استاندارد‌های امنیت سایبری و به‌روزرسانی مستمر سامانه‌ها تأمین می‌شود، نه با محدودسازی اینترنت.

وی گفت: آسیب‌پذیری سامانه‌ها به اتصال مستقیم آنها به اینترنت مرتبط نیست و بسیاری از حملات حتی در شرایط محدودیت اینترنت نیز رخ می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مهاجمان برای نفوذ صرفاً به اینترنت عمومی وابسته نیستند و از مسیر‌های ارتباطی دیگری نیز استفاده می‌کنند.

محمدحسین‌ شیخی، افزود: از نگاه کارشناسی، قطع اینترنت راهکار افزایش امنیت سایبری در بلندمدت نیست.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: قطع طولانی‌مدت اینترنت می‌تواند امنیت سایبری را تضعیف کند؛ زیرا سامانه‌های امنیتی برای دریافت به‌روزرسانی‌ها به ارتباط مستمر با اینترنت نیاز دارند.

محمدحسین‌ شیخی، گفت: آنچه امنیت را تضمین می‌کند، رعایت استاندارد‌های امنیت سایبری، رفع آسیب‌پذیری‌ها و به‌روزرسانی مستمر سامانه‌هاست.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از نظر کارشناسی، حملات سایبری اخیر را نمی‌توان به وصل شدن اینترنت نسبت داد؛ تمرکز باید بر تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری باشد، نه قطع یا وصل اینترنت.