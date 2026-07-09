نویسنده کتاب «صنم» در گفتکوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این اثر با روایت خاطرات آزاده سرافراز ایران، تدین نبوی، تلاش می‌کند تصویری واقعی از سختی‌های اسارت، روحیه مقاومت و خدمات رزمندگان ایرانی در اردوگاه‌های رژیم بعث را به نسل جوان منتقل کند.

ابراهیم امیدی، نویسنده این اثر، درباره محتوای کتاب افزود: «صنم» بر پایه خاطرات آقای تدین نبوی، آزاده سرافراز ایرانی، نوشته شده است که ۲۷ ماه از دوران اسارت خود را در اردوگاه تکریت ۱۵ سپری کرده و در آنجا مسئولیت بهداری اردوگاه را برعهده داشته است.

وی با اشاره به دلیل انتخاب این سوژه افزود: آشنایی قبلی با راوی و همچنین نقش اثرگذار او در رسیدگی به اسرای ایرانی، انگیزه اصلی برای ثبت و انتشار این خاطرات بود.

امیدی افزود: بخش مهمی از کتاب به سختی‌های اسارت، شکنجه‌ها و فشار‌هایی می‌پردازد که آزادگان تحمل کردند، اما در برابر همه این مشکلات روحیه مقاومت و امید خود را حفظ کردند.

نویسنده «صنم» با بیان اینکه نمونه‌هایی از وطن‌دوستی و ایثار راوی نیز در کتاب روایت شده است، گفت: این خاطرات نشان می‌دهد که آزادگان حتی در دشوارترین شرایط نیز از هویت و آرمان‌های خود دست نکشیدند.

وی تأکید کرد: نسل جوان که دوران جنگ را تجربه نکرده است، با مطالعه چنین آثاری می‌تواند شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تری از واقعیت‌های دفاع مقدس، اسارت و فداکاری رزمندگان ایرانی به دست آورد.

این اثر کاری از انتشارات سوره مهر است.