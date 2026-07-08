تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی
علی اسدی، معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی، از تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف و سرعتبخشی به الحاق و آمادهسازی اراضی جدید برای ساخت مسکن در سراسر این استان خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی با تأکید بر رفع موانع تأمین زمین، اعلام کرد: از مهرماه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بخش قابلتوجهی از طرحهای الحاق اراضی به محدوده شهری تعیین تکلیف شده است.
این اقدامات با هدف شتاببخشی به نهضت ملی مسکن و اجرای سیاستهای کلان دولت در استان مرکزی عملیاتی شده است.
در همین راستا، طرحهای الحاق و آمادهسازی اراضی متعددی از جمله در شهرستانهای کمیجان، هندودر، ساوه، آشتیان، خشکرود، نراق و تفرش تصویب و وارد فاز عملیاتی شدهاند.
مجموع این اراضی شامل طرحهای بزرگی همچون پهنههای ۱۲۰ هکتاری در ساوه و ۲۵۷ هکتاری در تفرش است که با طی مراحل قانونی در حال اجراست.
اسدی با اشاره به جدیت در انعقاد قراردادهای آمادهسازی، تصریح کرد که پیگیری اجرای این طرحها در تمامی نقاط استان با اولویت تأمین زمین مناسب ادامه دارد.
تعیین تکلیف پروندههای شهرسازی و فراهمسازی بستر ساختوساز، رویکرد اصلی این معاونت برای تحقق وعدههای مسکنی دولت محسوب میشود.
اجرای این طرحها در کنار آمادهسازی زیرساختها، روند احداث واحدهای مسکونی را در شهرهای استان مرکزی به شکل محسوسی تسریع کرده است.
این تلاشها با هدف رفع دغدغه متقاضیان و افزایش سرعت ساختوساز در تمامی جبهههای کاری استان مرکزی دنبال میشود.