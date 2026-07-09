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«جنگ در الرشید»؛ روایتی که از مقاومت اسرای گمنام ایرانی در زندانهای بعثی میگوید.
نویسنده کتاب «جنگ در الرشید» در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح روند نگارش این اثر، گفت: این کتاب حاصل دهها جلسه گفتوگو با محمدحسن حسنشاهی، آزادهای است که ۱۰ سال از دوران اسارت خود را بهصورت گمنام در زندانهای الرشید و ابوغریب عراق سپری کرد و نامش هرگز در فهرست صلیب سرخ ثبت نشد.
نویسنده این اثر با اشاره به روند شکلگیری کتاب افزود: خاطرات محمدحسن حسنشاهی طی بیش از ۴۰ جلسه مصاحبه ثبت و تدوین شد تا بخشی از ناگفتههای اسارت رزمندگان ایرانی در زندانهای رژیم بعث عراق برای نسل امروز روایت شود.
وی با بیان اینکه این کتاب وقایع سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ را در بر میگیرد، افزود: حسنشاهی در تمام این سالها بهصورت گمنام در زندانهای الرشید و ابوغریب نگهداری میشد و به دلیل ثبت نشدن نامش در صلیب سرخ، شرایط بسیار دشوارتری نسبت به بسیاری از دیگر آزادگان داشت.
به گفته نویسنده، یکی از مهمترین بخشهای کتاب به مقاومت و روحیه حماسی اسرای ایرانی اختصاص دارد؛ جایی که اسرا با وجود محدودیتها علیه زندانبانان بعثی قیام کرده و حتی موفق میشوند یکی از درجهداران عراقی را به اسارت بگیرند؛ اتفاقی که موجب شگفتی فرماندهان عراقی شده بود.
وی هدف از نگارش این اثر را انتقال تجربههای دفاع مقدس و سالهای اسارت به نسل جوان عنوان کرد و گفت: کتاب، دانش و تجربه زیسته آزادگان را برای آیندگان حفظ میکند تا نسلهایی که جنگ را تجربه نکردهاند، با فداکاریها، ایثار و ارزش امنیت امروز بیشتر آشنا شوند.
این کتاب هفته گذشته در انتشارات سوره مهر چاپ و روانه بازار نشر شده است.