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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا از جمعآوری ۵۰۰ کیلوگرم زباله از طبیعت پناهگاه حیات وحش لوندویل و مسیر جاده سلامت آستارا با مشارکت مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: به مناسبت روز دهیار، نهالستان پناهگاه حیات وحش لوندویل و مسیر جاده سلامت شهرستان آستارا به طول بیش از ۲ کیلومتر، به کمک دوستداران محیط زیست شهرستان از زبالهها و پلاستیکهای رها شده پاکسازی شد.
وی با بیان اینکه حضور داوطلبانه مردم در چنین برنامههایی نشاندهنده مسئولیت پذیری اجتماعی افراد در خصوص حفظ سرمایههای طبیعی را نشان میدهد، افزود: در جریان برگزاری این پویش، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زباله خشک و پلاستیکی از عرصههای طبیعی این مناطق جمعآوری و به چرخه مدیریت پسماند منتقل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا تاکید کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، افزایش مشارکتهای مردمی و نهادینه شدن مسئولیتپذیری اجتماعی در حفظ و صیانت از طبیعت داشته باشد.