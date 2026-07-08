پاکسازی پناهگاه حیات‌ وحش لوندویل آستارا از انواع زباله پاکسازی پناهگاه حیات‌ وحش لوندویل آستارا از انواع زباله پاکسازی پناهگاه حیات‌ وحش لوندویل آستارا از انواع زباله پاکسازی پناهگاه حیات‌ وحش لوندویل آستارا از انواع زباله

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: به مناسبت روز دهیار، نهالستان پناهگاه حیات وحش لوندویل و مسیر جاده سلامت شهرستان آستارا به طول بیش از ۲ کیلومتر، به کمک دوستداران محیط زیست شهرستان از زباله‌ها و پلاستیک‌های رها شده پاکسازی شد.

وی با بیان اینکه حضور داوطلبانه مردم در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی افراد در خصوص حفظ سرمایه‌های طبیعی را نشان می‌دهد، افزود: در جریان برگزاری این پویش، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زباله خشک و پلاستیکی از عرصه‌های طبیعی این مناطق جمع‌آوری و به چرخه مدیریت پسماند منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا تاکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، افزایش مشارکت‌های مردمی و نهادینه شدن مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفظ و صیانت از طبیعت داشته باشد.