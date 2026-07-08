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بانک مرکزی اعلام کرد: بانکهای ملی ایران، سپه، ملت، شهر و گردشگری آماده فروش ارز به زائران اربعین هستند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، جزئیات مرتبط با فروش ارز اربعین شامل لیست شعب فعال، ساعات کاری و نحوه فروش ارز (حضوری یا غیرحضوری) از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی بانکهای اعلام شده به اطلاع عموم خواهد رسید.
پیرو اطلاعیه تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، تمام بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافیهای دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی مجاز به فروش ارز به زائران به نرخ توافقی هستند.
بر این اساس جزئیات تکمیلی درباره بهروزرسانی فهرست مزبور و همچنین اعلام اطلاعات سایر بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافیهای دارای آمادگی فروش ارز اربعین نیز از طریق مبادی اطلاعرسانی رسمی «ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور» به استحضار عموم خواهد رسید.