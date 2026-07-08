فرماندار پردیس در بازدید از جایگاه عرضه سوخت فاز ۸ شهر پردیس، به متولیان یک هفته مهلت داد وضعیت این مجموعه خدماتی را تعیین تکلیف و هرچه سریع‌تر آن را به چرخه خدمت رسانی وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در این بازدید که فراشیانی مدیر عامل شرکت عمران شهر پردیس، رضایی شهردار این شهر، محمودی فرمانده پلیس راه جاجرود، سرمایه گذار و سازنده این جایگاه و برخی مدیران شرکت عمران و شهرداری نیز حضور داشتند، ضمن گلایه از ۸ سال بلاتکلیفی این مجموعه مهم خدماتی گفت: یکی از مطالبات به حق ساکنان فاز ۸ راه اندازی این جایگاه سوخت است که پس از سالیان متمادی هنوز در بلاتکلیفی فنی و عمرانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سفر استاندار تهران به شهرستان پردیس، رفع مشکلات راه اندازی این جایگاه یکی از مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی استان بود که هماهنگی‌های لازم با محیط زیست، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و شرکت عمران در این خصوص انجام گرفت و در این حوزه‌ها مانعی وجود ندارد.

طاهرخانی تصریح کرد: موضوع ایمنی وسایل نقلیه هنگام ورود و خروج به جایگاه و در صورت تشکیل صف انتظار، مشکلات به وجود آمده در بحث ترافیک عبوری از بلوار اصلی فاز ۸ موضوعی است که پلیس راه ملاحضات تخصصی ویژه‌ای را بر روی آن دارد.

فرماندار پردیس با توجه به پیشنهادات پلیس راه برای راه اندازی موقت جایگاه در راستای رفع نیاز‌های ساکنان و پس از آن اعمال اصلاحات فنی مورد نیاز در مسیر‌های ورودی و خروجی، به متولیان یک هفته مهلت داد تا پس از دریافت طرح و نقشه جدید از سوی مالک، موضوع را به صورت کارشناسی بررسی و در صورت انطباق با اصلاحات فنی و ایمنی، مصوبه شورای ترافیک را برای اعمال تغییرات اخذ کرده و هرچه سریعتر این جایگاه به چرخه خدمت رسانی به مردم وارد شود.