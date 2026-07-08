رئیس پلیس راه خراسان رضوی از آمادگی کامل پلیس برای مدیریت تردد زائران و مسافران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: محدودیتی برای ورود خودرو‌ها به مشهد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ جواد سعیدی‌یگانه امروز در جلسه ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت : در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ورود خودروها به مشهد اعمال نشده و چهار محور اصلی برای هدایت ترافیک زائران پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با بیان این‌که موکب‌ها، پایگاه‌های امدادی و توقفگاه‌های بین‌راهی در مسیرها تجهیز شده‌اند، افزود : در صورت افزایش ترافیک، خودروها از آزادراه کنارگذر شمالی هدایت خواهند شد.

سعیدی‌یگانه گفت : برای مدیریت موج بازگشت، تمهیدات ویژه در محورهای خروجی پیش‌بینی شده است و محدودیت‌های مقطعی برای ناوگان باربری، در صورت نیاز، اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود : هماهنگی پلیس راه با دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای تسهیل تردد انجام شده است و تمامی تصمیمات ترافیکی متناسب با شرایط و با هدف تسهیل تردد و حفظ ایمنی زائران اجرا خواهد شد.