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تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی غرب آسیا مقابل عراق به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم زیر ۱۸ سال پسران در دومین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی غرب آسیا (انتخابی کاپ آسیا) امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه از ساعت ۱۴ مقابل عراق به رقابت پرداخت و با نتیجه ۹۶ بر ۲۹ موفق به کسب پیروزی شد.
محمدیاشار کمالخالدی با کسب ۲۶ امتیاز، ۴ توپ ربایی و ۲ بلاک و مانی منوچهری با کسب ۲۴ امتیاز، ۷ ریباند و ۴ توپ ربایی در این دیدار، بهترین بازیکنان تیم ایران بودند.
امیررضا آذری، علیرضا رشیدی، محمدیاشار کمالخالدی، مانی منوچهری، امیرمحمد جعفرخانی، کیاشا طاهری، سهیل سلیماننژاد، علی درستکار، محمدصالح پاکگوهر، حسین رنجبر، محمد شمسی، امیرمهدی پورشهسواری، آریا آبشیرین و کیانمهر کوچکی ۱۴ بازیکن حاضر در این مسابقات هستند که زیر نظر علی توفیق سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران، به رقابت خواهند پرداخت.
برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۸ تیر ایران – سوریه | ساعت ۱۴:۰۰
جمعه ۱۹ تیر ایران – اردن | ساعت ۲۰:۰۰
شنبه ۲۰ تیر ایران – لبنان | ساعت ۱۴:۰۰
رقابتهای قهرمانی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران غرب آسیا از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به میزبانی اردن برگزار میشود و تیمهای برتر این مسابقات جواز حضور در رقابتهای کاپ آسیا را کسب خواهند کرد.