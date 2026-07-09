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رئیس سازمان اسناد انقلاب اسلامی گفت: اسناد مربوط به مبارزات رهبر شهید، از گزارشهای ساواک و پروندههای قضایی تا دفاعیات و مصاحبههای تاریخی، با هدف آشنایی نسل جوان با پیشینه انقلاب اسلامی از طرف مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان اسناد انقلاب اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بخش قابل توجهی از مبارزات ملت ایران از ابتدای دهه ۴۰ بهصورت مستند ثبت شده است، رهبر شهید نیز از آغاز فعالیتهای انقلابی خود تحت نظر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی رژیم پهلوی بودند و گزارشهای متعددی از فعالیتهای ایشان در اسناد ساواک ثبت شده است.
وی افزود: در این مجموعه، گزارشهای ساواک، کیفرخواست، حکم دادگاه و بخشهایی از دفاعیات رهبر شهید به نمایش درآمده تا نشان دهد رخدادهای انقلاب اسلامی بر پایه اسناد و مدارک متقن قابل روایت است.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی این اسناد نسل جوان است، افزود: هدف ما بیش از پژوهشگران، آشنایی جوانان با گذشته و پیشینه انقلاب اسلامی است تا با مطالعه این اسناد، شناخت دقیقتری از تاریخ معاصر ایران پیدا کنند.
وی گفت: مصاحبههای رهبر شهید در سالهای ابتدایی انقلاب، پیش از ریاستجمهوری و نیز کتابها، فصلنامهها و آثاری از سوی مرکز درباره زندگی، دیدگاهها و مواضع ایشان منتشر خواهد شد.