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تشییع قائد شهید امت اسلامی در نجف

مراسم تشییع پیکر امام مجاهد شهید با حضور میلیونی مردم عراق در نجف برگزار شد و پیکر قائد شهید امت به حرم مطهر علوی رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۱۶:۰۵
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، نجف ، عراق ، حضور باشکوه مردم
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