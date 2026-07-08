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فیلمهای سینمایی «پرواز در شب»، «اسفند» و «تهران - تورنتو» بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، از شبکههای نمایش، سه و تماشا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، پنج شنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش میبرد. فشار دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال میکند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار میافتد و آب و آذوقه داخل کانال جیرهبندی میشود. گروهی برای گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره گردان به طرف قرارگاه عزیمت میکنند. آنها باید از میان خطوط تازه مستقر شده دشمن بگذرند. سه نفر از گروه چهار نفری در مصاف با دشمن شهید میشوند. حمید نوجوانی که در کوره میدان جنگ آب دیده میشود. سرانجام پس از مرارتهای فراوان خود را به قرارگاه میرساند، اما ...
زنده یاد فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «اسفند» به کارگردانی «دانش اقباشاوی»، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم بخشی مهم و حیاتی از دوران دفاع مقدس ایران را روایت میکند و حول محور شهید علی هاشمی، فرماندهای مؤمن و با درایت میچرخد که در سال ۱۳۶۲ در منطقه هورالعظیم وظیفه دارد مشکلات و اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را حل کند تا بتواند توان عملیاتی نیروهای ایرانی را افزایش دهد. او با گفتوگو و همکاری با مردم بومی، بار آشفتگیهای منطقه را کاهش میدهد و باعث میشود عربهای محلی بهطور خالصانه در خدمت دفاع مقدس قرار بگیرند و برای مقابله با دشمن بعثی بسیج شوند. سپس قرارگاه سری نصرت را تشکیل میدهد و ...
محمدرضا مسعودی، مهدی زمینپرداز، سعید آل بوعبادی و خیام وقار کاشانی در فیلم سینمایی «اسفند» هنرنمایی کردهاند.
«تهران - تورنتو» به نویسندگی لیلی عاج و تهیهکنندگی محمدرضا شفا و محمدجواد موحد بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، امشب ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش میشود.
اپیزود «تهران - تورنتو» در شهر تهران فیلمبرداری شده و در قالب روایتی دراماتیک به یکی از چالشهای مهم اجتماعی یعنی دوراهی مهاجرت یا ماندن در وطن میپردازد.
بازیگران این اثر عبارتند از: محمدرضا سامیان، ابتسام بغلانی، جواد پورزند، مرتضی شاهکرم، میترا بخشی، مهسا اکبرپور و آراد آزادی و آوین آزادی نیز بهعنوان بازیگران خردسال به ایفای نقش پرداختهاند.