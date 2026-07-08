مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از رشد ۷۳ درصدی اشتغال صنعتی و بهره‌برداری از ۵۵ کارخانه جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان گفت: اجرای بسته‌های حمایتی، تفویض اختیارات به استانداران، تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، زمینه استمرار تولید، حفظ سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در استان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت مدیریت آثار ناشی از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی _ صهیونیستی، نه تنها روند سرمایه‌گذاری صنعتی در آذربایجان شرقی متوقف نشد، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صدور پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی ۱۲ درصد، میزان اشتغال ۷۳ درصد و حجم سرمایه‌گذاری صنعتی ۶۳ درصد افزایش یافته است.

پرنیان افزود: در این مدت ۵۵ واحد تولیدی جدید با سرمایه‌گذاری افزون بر ۴.۱ همت و اشتغال‌زایی برای ۹۷۶ نفر در استان به بهره‌برداری رسیده است. از این تعداد ۳۸ درصد در گروه صنایع فلزی ۵۵ درصد در صنایع غیرفلزی و ۷ درصد در بخش صنایع معدنی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همزمان ۶۳ واحد صنعتی نیز با اجرای طرح‌های توسعه، ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۶.۶ همت، زمینه اشتغال یک هزار و ۴۹۰ نفر را فراهم کرده است.

پرنیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفع موانع تولید گفت: طی سه‌ماهه نخست سال ۱۷ جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار و در مجموع ۱۰۶ مصوبه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی به تصویب رسید، همچنین سه واحد تولیدی راکد خارج از شهرک‌های صنعتی نیز با پیگیری‌های انجام‌شده احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اجرای بسته‌های حمایتی را از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید در استان دانست و اظهار کرد: بسته حمایتی موضوع بند۶ مصوبه شورای تأمین استان با محوریت واردات بدون انتقال ارز از طریق ثبت آماری و بدون ثبت سفارش، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی ایفا کرده است.

وی همچنین به اجرای بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مصوبات ستاد تسهیل کشور، اختیارات تفویض‌شده به استانداران و همکاری گمرکات، مشکلات ۸۶ واحد تولیدی استان که در زمینه ترخیص ماشین‌آلات، کالا‌ها و مواد اولیه با موانع اجرایی روبه‌رو بودند، برطرف شد و کالا‌های مورد نیاز آنها از گمرکات ترخیص شد.