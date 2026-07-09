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پیام طبیبی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفت: کتاب به گواهی اسناد مجموعهای مستند از تاریخ شفاهی و اسناد صوتی رهبر شهید است که امکان شناخت دقیقتر سیر زندگی، مبارزات و ابعاد کمتر روایتشده شخصیت ایشان را فراهم میکند.
پیام طبیبی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اسناد منتشرشده در کتاب «به گواهی اسناد» از نخستین سالهای مبارزه رهبر شهید در دهه ۴۰ آغاز میشود و روند زندگی و مبارزات ایشان را از نخستین تعقیبهای امنیتی، بازداشتها، دوران تبعید و زندان تا فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهصورت مستند روایت میکند.
وی افزود: در این کتاب، تنها اسناد سیاسی منتشر نشده، بلکه ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از علاقه به شعر، ادبیات، مطالعه و نگارش گرفته تا ارتباط نزدیک با مردم و دغدغههای اجتماعی. از جمله این اسناد، مدارکی درباره تلاشهای ایشان برای جمعآوری کمک به مردم لبنان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز منتشر شده است.
معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به انتشار تاریخ شفاهی رهبر شهید گفت: در این روایتها، ایشان از دوران کودکی، خانواده، تحصیلات، سالهای مبارزه و علاقه خود به شعر و کتاب سخن گفتهاند؛ روایتهایی که شناخت دقیقتر و جامعتری از زندگی و زمانه ایشان در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
آقای طبیبی افزود: قرار گرفتن اسناد مکتوب، روایتهای تاریخ شفاهی و اسناد صوتی در کنار یکدیگر در کتاب «به گواهی اسناد»، منبعی مستند برای مطالعه سیر زندگی، اندیشه و مبارزات رهبر شهید در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار داده است.