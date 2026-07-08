پخش زنده
امروز: -
پرونده پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی نهادهای حمایتی در استان یزد در سال ۱۴۰۴ با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد ریال به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ طرح بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار، تحقق عدالت سرزمینی و با اولویت طرحهای دانشبنیان و پیشران، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت شد.
محمد دهقان منشادی افزود: از محل جزء (۷-۱) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۴ هزار و ۸۵۷ طرح اختصاص یافت که زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال ۷ هزار و ۳۱۴ نفر را فراهم کرد.
وی ادامه داد: همچنین از محل جزء (۷-۲) تبصره (۱۵) قانون بودجه، ۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال تسهیلات به ۳ هزار و ۶۷۴ طرح پرداخت شد که موجب ایجاد یا تثبیت اشتغال ۵ هزار و ۱۲۲ نفر شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به اینکه این تسهیلات از طریق نهادهای حمایتی پرداخت شده است، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی با همکاری ۲۲ بانک عامل، تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دادند.
دهقان منشادی از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی نهادهای حمایتی در سال جدید در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، زمینه توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تولید در استان یزد بیش از پیش فراهم شود.