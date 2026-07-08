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در این بسته خبری از پشتیبانی قرارگاه مالک اشتر اصفهان با هدف تسهیل در خدمترسانی به زائران در ۵٠ موکب و اعزام ۲۹۰ زائر به در مشهد مقدس را بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول این قرارگاه با اشاره به اینکه خدمات این موکب از ۵ روز قبل از مراسم تشییع در مشهد آغاز شده و تا سه روز بعد از پایان مراسم ادامه دارد، گفت: این خدمات شامل تأمین یخ، آب، مواد ضروری و همچنین خدمات فنی و تأسیساتی موکبهاست.
اسماعیل شهبازی افزود: پخت روزانه ۵۰ هزار قرص نان و پخت بیش از ۲۰ هزار پرس غذا در روز، از جمله خدمات این قرارگاه است که به موکبهای محدوده خیابان آیتالله شیرازی و محدوده حرم در مشهد مقدس ارائه میشود.
همچنین ۲۹۰نفر از مردم شهرستان خوروبیابانک در قالب ۶ دستگاه اتوبوس، برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، عازم مشهد مقدس شدند.
سرهنگ رضاصفری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک، گفت: این کاروان با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و حضور در آیین باشکوه تشییع، راهی مشهد مقدس شده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاهها و مجموعههای مشارکتکننده در این اعزام، افزود: مردم شهرستان بار دیگر با حضور پرشور خود، وفاداری و دلبستگیشان به آرمانهای انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشتند.