در این بسته خبری از پشتیبانی قرارگاه مالک اشتر اصفهان با هدف تسهیل در خدمت‌رسانی به زائران در ۵٠ موکب و اعزام ۲۹۰ زائر به در مشهد مقدس را بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول این قرارگاه با اشاره به اینکه خدمات این موکب از ۵ روز قبل از مراسم تشییع در مشهد آغاز شده و تا سه روز بعد از پایان مراسم ادامه دارد، گفت: این خدمات شامل تأمین یخ، آب، مواد ضروری و همچنین خدمات فنی و تأسیساتی موکب‌هاست.

اسماعیل شهبازی افزود: پخت روزانه ۵۰ هزار قرص نان و پخت بیش از ۲۰ هزار پرس غذا در روز، از جمله خدمات این قرارگاه است که به موکب‌های محدوده خیابان آیت‌الله شیرازی و محدوده حرم در مشهد مقدس ارائه می‌شود.

همچنین ۲۹۰نفر از مردم شهرستان خوروبیابانک در قالب ۶ دستگاه اتوبوس، برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، عازم مشهد مقدس شدند.

سرهنگ رضاصفری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک، گفت: این کاروان با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و حضور در آیین باشکوه تشییع، راهی مشهد مقدس شده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این اعزام، افزود: مردم شهرستان بار دیگر با حضور پرشور خود، وفاداری و دلبستگی‌شان به آرمان‌های انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشتند.