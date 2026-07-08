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مردم ولایتمدار مازندران در تجمعات شبانه، بر ادامه راه رهبر شهید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ولایتمدار استان مازندران در یکصد و بیست و نهمین شب از تجمعات شبانه، بر ادامه راه رهبر شهید تاکید کردند.
مردم همیشه در صحنه مازندران در مناطق مختلف شهرها و روستاها با شرکت در تجمعات شبانه، بار دیگر با منویات مقام معظم رهبری تجدید پیمان و بر حمایت از رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای تاکید کردند.
تجمع کنندگان ضمن ابراز انزجار از اقدامات سردمداران آمریکا و رژیم منحوس صهیونی در به شهادت رساندن رهبر شهید و دیگر اقشار مردم، بر مجازات قاتلین امام شهید تاکید کردند.