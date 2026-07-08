با توجه به تداوم این روند تا بیستم شهریور، پیش‌بینی می‌شود مجموع گندم خریداری‌شده از کشاورزان به ۲۵۰ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از عبور میزان خرید تضمینی گندم در استان از مرز ۱۵۰ هزار تن خبر داد و گفت: روند برداشت و خرید این محصول راهبردی با فعالیت مراکز خرید و اکیپ‌های نظارتی با سرعت و بدون مشکل در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ۲۳ مرکز خرید در نقاط مختلف استان آماده دریافت محصول کشاورزان هستند، افزود: برای تسهیل فرآیند خرید، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در تحویل محصول، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده است تا کشاورزان بتوانند گندم تولیدی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز خرید تحویل دهند.

حریری مقدم همچنین از استقرار ۱۱ تیم نظارتی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این تیم ها در طول فصل برداشت بر نحوه برداشت، حمل و تحویل گندم به مراکز خرید نظارت مستمر دارند تا فرآیند خرید تضمینی با دقت و نظم مطلوب انجام شود.

برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان قزوین برداشت خواهد شد که از این میزان، حدود ۲۵۰ هزار تن در قالب خرید تضمینی توسط مراکز خرید دولتی از کشاورزان خریداری می‌شود.