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کربلای معلی در انتظار ورود پیکر قائد شهید امت اسلامی

کربلای معلی در انتظار ورود پیکر قائد شهید امت اسلامی در جوش و خروش است. مردم عراق، از شهر‌های دور و نزدیک خود را به کربلا رسانده‌اند تا آیین تاریخی آخرین وداع با امام شهیدشان را پر شور و شعور برگزار کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۱۶:۲۴
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، کربلا
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