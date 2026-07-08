کربلای معلی در انتظار ورود پیکر قائد شهید امت اسلامی در جوش و خروش است. مردم عراق، از شهر‌های دور و نزدیک خود را به کربلا رسانده‌اند تا آیین تاریخی آخرین وداع با امام شهیدشان را پر شور و شعور برگزار کنند.