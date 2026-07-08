به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه آلمانی بیلد، در تیراندازی در دبیرستان وُلفن (Wolfen Gymnasium) در منطقه بایرن علیا، در جنوب‌غربی مونیخ، چهار نفر به‌شدت زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرد: که یک مظنون بازداشت شده و نیرو‌های زیادی در محل حادثه در حال فعالیت هستند. نشانه‌هایی وجود دارد که این حادثه یک کشتار برنامه‌ریزی‌شده بوده است. این دبیرستان در شهر شونگاو (Schongau) قرار دارد؛ شهری که بیش از ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد.