به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفای استان با اشاره به اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی در تأسیسات فاضلاب استان گفت: با هدف مقابله با ناترازی انرژی و جلوگیری ازاختلال در فرآیند بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ، تعداد ۱۶ دستگاه مولد برق اضطراری با ظرفیت مجموع ۶ هزار کیلوولت‌آمپر تأمین و بهره‌برداری شد، که برای اجرای این طرح بیش از ۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

امیر شهیرتوسعه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان برشمرد و افزود: در سال گذشته سامانه برق خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات در تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان نصب و راه‌اندازی شد که برای اجرای آن ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است، همچنین قرارداد اجرای نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در تصفیه‌خانه فاضلاب شاهین‌شهر نیز منعقد شده و در مرحله اجراست.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌ها ادامه داد: به منظور افزایش دقت نظارت بر شاخص‌های بهداشتی و میکروبی پساب، ۱۴ دستگاه کلرسنج برخط در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان نصب و راه‌اندازی شد که برای اجرای این طرح بیش از ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهیر همچنین از اجرای یک اقدام نوآورانه در حوزه نگهداری و ایمنی تأسیسات برق خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سطح کشور، ممیزی تخصصی پست‌های برق ۲۰ کیلوولت تأسیسات فاضلاب استان با هدف ارزیابی وضعیت فنی تجهیزات، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه برق در تأسیسات فاضلاب اجرا شد.