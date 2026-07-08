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براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای نیمه شمالی استان را فرا می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۱ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۰ و با تداوم فعالیت امواج تراز میانی جو،رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای چهارشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۷) اعلام شده است.
این مخاطره تا پنجشنبه (۱۴۰۵/۰۴/۱۸) در نیمه شمالی استان ادامه دارد.
در این شرایط احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تگرگ وجد دارد.
برای کاهش اثرات مخرب احتمالی آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی - پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه می شود.