به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس حبیبی، هافبک جوان و پرورش‌یافته سپاهان پس از اتمام دوران خدمت سربازی در ملوان بندرانزلی، به اصفهان بازگشت تا در تمرینات پیش‌فصل زیر نظر محرم نویدکیا حضور پیدا کند.

این هافبک ۲۰ ساله که در رده‌های پایه سپاهان رشد کرده است، در لیگ بیست‌وسوم نخستین فرصت حضور در تیم بزرگسالان را به‌دست آورد و زیر نظر ژوزه مورایس نخستین بازی‌های خود در لیگ برتر را تجربه کرد، وی سپس برای کسب دقایق بیشتر بازی، در نیم‌فصل دوم لیگ بیست‌وچهارم به‌صورت قرضی راهی شمس‌آذر قزوین شد.

این بازیکن جوان در مدت حضورش در شمس‌آذر عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش گذاشت و در ۱۴ مسابقه لیگ برتر به میدان رفت که حاصل آن دو گل و یک پاس‌گل بود. پس از پایان قرارداد قرضی با شمس‌آذر، حبیبی به سپاهان بازگشت، اما برای خدمت سربازی به‌صورت قرضی راهی ملوان بندرانزلی شد، وی فصل گذشته پیراهن ملوان را بر تن کرد و با پایان دوران مقدس، اکنون دوباره به باشگاه اصفهانی بازگشته است.

حبیبی توانایی بازی در پست هافبک میانی را دارد و علاوه‌بر آن، در نقش هافبک دفاعی نیز به میدان می‌رود، پیش از این، امیرحسین جلالی‌وند به جمع شاگردان نویدکیا اضافه شده بود وحالا بازگشت عباس حبیبی نیز یکی دیگر ازگام‌های سپاهان در مسیر سرمایه گذاری برای نسل جدید بازیکنان شمرده می‌شود.