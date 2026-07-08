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جانشین فرمانده پلیس راه تایباد گفت: یک دستگاه خودروی سواری با راننده ۱۰ ساله در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده پلیس راه تایباد گفت: یک دستگاه خودروی سواری پراید که با رانندگی کودک ۱۰ ساله در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان در حال حرکت بود، توسط پلیس راه توقیف شد.
سرهنگ علی امان افزود: ماموران پلیس راه در حین گشتزنی و پایش محورهای جادهای، متوجه این خودروی سواری شدند و بلافاصله و به موقع آن را متوقف کردند تا از بروز حوادث رانندگی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: پس از توقیف خودرو و انتقال به توقفگاه وسایل نقلیه، راننده کودک به همراه سرپرستش برای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: رانندگی کودکان و افراد کم سن و سال میتواند علاوه بر تهدید جان خود آنان، خطرات جدی و جبران ناپذیری برای دیگر کاربران جادهای و رانندگان داشته باشد.
سرهنگ امان گفت: پلیس راه تایباد با استقرار گشتهای محسوس و نامحسوس و بهرهگیری از تجهیزات پایش تصویری بر ترددها نظارت دقیق دارد و از عموم رانندگان انتظار میرود با رعایت مقررات، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.
وی ادامه داد: خانوادهها از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه و خودرو به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه رانندگی پرهیز کنند و در غیر این صورت پلیس برخورد قاطع با متخلفین خواهد کرد.
در ماه قبل کودکی با نه سال سن باعث مرگ هفت نفر و مجروحیت چندین نفر در کشور تایلند شد.
شهرستان تایباد دارای ۳۰ کیلومتر بزرگراه، ۱۶۰ کیلومتر محور بینشهری، ۱۵۶ کیلومتر محور روستایی و ۱۴۰ کیلومتر محور مرزی است.