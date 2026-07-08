مدیرکل کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات گفت: با مراقبت و پایش مستمر و اقدامات پیشگیرانه، گزارشی از خسارت به مزارع بابت زنگ زرد نداشتیم.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر اینکه پیشگیری از شیوع و فراگیری بیماری‌ها و آفت‌ها برای حفظ مزرعه و محصول ضرورت دارد، اظهار داشت: گونه‌های مختلف گندم در ایران در برابر زنگ زرد مقاومت کامل ندارند و از همین رو مراقبت دقیق و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این آفت اهمیت فراوانی دارد.

آهنگران تصریح کرد: در سال زراعی جاری و با پیگیری مدیریت‌های حفظ نباتات در استان ها، مبارزه به موقع انجام شد و هیچ گونه خسارتی از بابت زنگ زرد گندم نداشتیم.

وی با بیان اینکه ارقام گندم در کشور در یکی از گروه‌های حساس، نیمه‌حساس یا نیمه مقاوم قرار میگیرند، افزود: مدیریت و کنترل بیماری در مزارع، متناسب با میزان حساسیت رقم، ضروری است و در ارقام حساس و نیمه حساس، به محض صدور هشدار از سوی سامانه پیش‌آگاهی، کشاورزان باید بدون تاخیر عملیات مبارزه را آغاز کنند.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات درباره ارقام نیمه مقاوم گندم نیز اظهار داشت: در مورد این گونه گندم، به دلیل برخورداری از سطحی از تحمل، می‌توان زمان مبارزه را تا حدودی مدیریت کرد و در برخی موارد، پس از مشاهده علایم بیماری در منطقه یا مزرعه، نسبت به انجام سمپاشی اقدام کرد.

آهنگران تصریح کرد: در حال حاضر در کنار رعایت مسایل به زراعی، موثرترین روش توصیه شده برای کنترل بیماری زنگ زرد گندم، مبارزه شیمیایی است و تاکنون هیچ روش کنترل بیولوژیک موثر و ثبت شده‌ای برای این بیماری در جهان معرفی یا توصیه نشده است.