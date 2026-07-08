\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u06f4\u06f0 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u062a\u0627 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0628\u0647 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.