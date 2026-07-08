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دادستان کل کشور، با صدور پیامی انتصاب مجدد حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه، پیامی صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای (دامت برکاته)
رئیس محترم قوه قضائیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین و یاران با وفای آن حضرت و شهادت رهبر شهیدمان حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای و تعدادی از اعضاء خانواده عزیز ایشان و سرداران و فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی امنیتی و قضائی و اداری و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب و سایر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و با سپاس بیکران به درگاه ربوبی به جهت مبعوثیت مردم برای دفاع از دین الهی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مشایعت تاریخی رهبر شهیدمان در قبال استکبار جهانی و رژیم صهیونی با اغتنام فرصت، مراتب انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) که موجب قدردانی ایشان از تلاشهای ارزشمند و صادقانه حضرت مستطاب عالی در دور اول بوده و بلکه در مدت بیش از ۴ دهه در سمتهای مختلف چنین توفیقی در برداشته است را از جانب خود و مجموعه دادستانی کل کشور و دادستانها و قضات و کارکنان محترم دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور ارج مینهیم و ضمن تبریک این انتصاب به جنابعالی و همه قضات و کارکنان قوه قضائیه و آرزوی سلامتی و توفیق استمرار تحول و تعالى جامع قوه قضائیه و تعمیق عدالت گستری در جامعه و خدماترسانی آسان، دقیق و سریع به مردم و مراجعان به این دستگاه رکن نظام اسلامی آمادگی کامل تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت تدابیر هوشمندانه جنابعالی را اعلام و اظهار میکنیم که صادقانه مددکارتان خواهیم بود اللهم و قضا لما تحب و ترضی.
محمد موحدیآزاد
دادستان کل کشور