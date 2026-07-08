به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای سیاست‌های توسعه‌محور استانداری آذربایجان‌غربی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی، نشست بررسی پروژه‌های مشارکتی بنیاد تعاون فراجا با شهرداری ارومیه و سازمان همیاری شهرداری‌های استان با هدف رفع موانع پیش‌روی این پروژه‌ها برگزار شد.

این نشست با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد تعاون فراجا و شهردار ارومیه برگزار شد و آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک، چالش‌های اجرایی و راهکار‌های تسریع در روند اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی همواره بر استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و بخش‌های توانمند برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی تأکید داشته و رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری را از اولویت‌های مدیریت استان دانسته است.