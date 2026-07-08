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همایش علمی «توسعه علمی و رسالت دانشگاهها در اندیشۀ قائد شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف)» در افغانستان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، همایش علمی «توسعه علمی و رسالت دانشگاهها در اندیشۀ قائد شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف)» در سالن همایشهای علمی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار شد.
عبد اللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد افغانستان، مهمترین مؤلفههای اندیشۀ رهبر شهید را تبیین کرد و مردمسالاری دینی، استقلال سیاسی، عقلانیت دینی و تمدن نوین اسلامی را از ارکان اصلی این اندیشه برشمرد.
وی تأکید کرد: از نگاه رهبر شهید، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی مکمل یکدیگرند و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، شرط حفظ عزت و اقتدار ملت هاست.
نظری در ادامه اظهار داشت: نگاه رهبر شهید به جمهوری اسلامی، صرفاً در چارچوب یک نظام سیاسی محدود نمیشود، بلکه افق آن، شکلگیری تمدن نوین اسلامی است، به باور وی، همین نگرش تمدنی سبب شد که تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نه تنها موجب تضعیف این نظام نشود، بلکه زمینه بیاعتباری سیاسی و اخلاقی متجاوزان را در سطح منطقه و جهان فراهم ساخته و روند تحولات منطقه را به سوی نظمی جدید با محوریت مقاومت سوق دهد.
در بخش دیگر همایش، آقای محمد آصف حکمت معاون تحقیقات نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان، رسالت دانشگاه در اندیشۀ رهبر شهید را تشریح کرد و پیوند آموزش و پژوهش را نخستین رکن دانشگاه تراز اسلامی دانست.
وی اظهار داشت: دانشگاه تنها با آموزش به رسالت خود عمل نمیکند، بلکه پژوهش، تولید علم و نوآوری نیز باید در کنار آموزش تقویت شود.
همچنین ارتباط مراکز علمی با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار، توسعه پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان را از مهمترین عوامل تبدیل دانش به فناوری، تولید و اشتغال برشمرد.
وی در ادامه، اثربخشی اجتماعی دانشگاه را از دیگر رسالتهای اساسی آن دانست و تأکید کرد: دانشگاه باید با تربیت نیروهای متخصص و متعهد، تولید دانش و ارائه راهکار برای حل مسائل جامعه، نقش مؤثری در پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ایفا کند.
همچنین از منظر رهبر شهید، علم و معنویت دو رکن جداییناپذیر دانشگاه هستند و پیشرفت علمی بدون تهذیب اخلاقی و معنوی نمیتواند سعادت جامعه را تضمین کند؛ از این رو، رشد علمی باید همواره همراه با ایمان، اخلاص و تزکیه نفس باشد.
در پایان همایش، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که دانشگاه مطلوب در اندیشۀ رهبر شهید، دانشگاهی است که آموزش، پژوهش، نوآوری، حل مسائل جامعه، معنویت و مسئولیت پذیری اجتماعی را به صورت هم زمان دنبال کند و با تربیت انسانهای مؤمن، متخصص و خلاق، زمینهساز تحقق پیشرفت همهجانبه و شکلگیری تمدن نوین اسلامی باشد.