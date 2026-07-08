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در آستانه تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب امام سیدعلی خامنهای و خانواده ایشان در مشهد مقدس عزاداری جاماندگان وداع با رهبر شهید با حضور پرشور مردم آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مردم عزادار شهرها و روستاهای استان با سینهزنی، عزاداری و تجمعات حماسی بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی نشان دادند.
مردم عزادار استان در این تجمعات پرشور پرچم سرخ انتقام بر دست گرفتند و «یا لثارات الخامنهای» سردادند و از نیروهای مسلح و مسئولان جمهوری اسلامی خواستند انتقام خون رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی را از سران آمریکای جنایتکار و رژیم آدمکش صهیونیستی بگیرند و مطیع محض فرامین فرمانده معظم کل قوا و رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنهای باشند.
در این تجمعات شعارهای «فرمانده کل قوا لبیک سیدمجتبی، توافق با قاتل رهبر نمیخواهیم، سر ترامپ کودک کُش را میخواهیم، قسم به خون شهدا ترامپ تو را میکشیم، آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر سازشکار، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنهای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنهای دَن آیریلماز» طنین انداز شد.