پخش زنده
امروز: -
با نزدیک شدن به گرمترین روزهای سال، شبکه برق کشور با یکی از چالشبرانگیزترین دورههای خود روبهرو میشود. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با هشدار درباره حساسیت بازه مصرف از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد، بر ضرورت همکاری همگانی برای جلوگیری از بحران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در روزهای گرم تابستان، مدیریت هوشمندانه و بهینه استفاده از انرژی برق، فراتر از یک مسئولیت فردی، گامی حیاتی برای حمایت از پایداری صنایع کوچک و بزرگ کشور است. در این میان، آگاهی از میزان مصرف و رعایت نکات ساده، میتواند از فشار ناگهانی بر شبکه جلوگیری کند.
در کنار مدیریت مصرف، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه استفاده از صفحات خورشیدی، نقشی تعیینکننده در تأمین و پایداری شبکه برق ایفا میکند. این فناوری نه تنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه وابستگی به شبکه سراسری را نیز کمتر میکند.
با این حال، برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در فصل تابستان، راهکارهای ساده و کاربردی بسیاری وجود دارد که در اختیار هر خانوار قرار دارد؛ از تنظیم دمای مناسب وسایل سرمایشی گرفته تا استفاده هوشمندانه از لوازم برقی.
در راستای تقویت زیرساختها، شرکت توانیر نیز با اجرای طرح سراسری و یکهفتهای «مهتاب»، موفق شد ظرفیت شبکه برق کشور را تا ۱۵۳ مگاوات افزایش دهد تا بخشی از فشار پیک مصرف تابستان را پوشش دهد.