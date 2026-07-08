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مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع با بلوار تعاون به بهره برداری رسیده است .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی از گشایش زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع با بلوار تعاون در صبح امروز جمعه خبر داد و گفت: عبور بزرگراه شهید حکیم از میان بافت شهری بلوار تعاون، تاثیرات بسزایی بر زندگی اهالی این نواحی گذاشته که یکی از آنها گسست محلات بلوار تعاون است.
وی افزود: جهت پیوند مجدد محلات، ایده غیرهمسطح سازی تقاطع بزرگراه حکیم با بلوار تعاون ما را به اجرای یک زیرگذر در امتداد بزرگراه شهید حکیم رساند تا سفرهای گذری و عبوری بصورت زیرسطحی با سرعت بالا انجام شود و از سوی دیگر دسترسیهای محلات بلوار تعاون و سایر گردشهای ترافیکی مورد نیاز در تراز صفر به صورت چراغدار برقرار گردد.