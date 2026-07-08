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پیشبینی پیک خروج زائران برای روز جمعه است، آمادگی برای خدمت در چند پایانه موقت را داریم تا بتوانیم اعزام زائران از شهر مشهد به را مدیریت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد گفت: با توجه به مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و پیشبینی ورود خیل عظیم زائران برای مراسم، ما تمهیدات لازم را در موارد مختلف اندیشیدیم.
سیدجعفر شمس افزود: در زمینه پایانههای موقت، علاوه بر پایانه مسافربری امام رضا (ع) که یکی از بزرگترین پایانههای کشور است و حدود ۱۰۰۰ اتوبوس گنجایش دارد، چهار پایانه موقت نیز برای خدماترسانی به زائران در نظر گرفتیم که دو پایانه مجتمع آیهها و کوهشار به منظور خدمترسانی و پشتیبانی در مجاورت پایانه امام رضا (ع) قرار دارد تا در صورتی که ظرفیت پایانه امام رضا (ع) تکمیل شد، اتوبوسها را به این دو پایانه هدایت کنیم.
وی ادامه داد: دو پایانه موقت نمایشگاه بینالمللی با ظرفیت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس و پایانه موقت بلوار قمر بنی هاشم یا ضلع چهارم بلوار مصلی نیز برای خدمترسانی به زائران آماده هستند. پایانههای کلات، راه ابریشم، پایانه خطی حافظ و میثاق نیز به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد گفت: پایانه موقت بلوار قمر بنی هاشم یکی از سناریوهایی است که اگر فضای عبور و مرور در بلوار شهید سلیمانی یا ورودی شهر مشهد غیرممکن شد، اتوبوسها را از کنارگذر شمالی به این بلوار هدایت کنیم و خدماترسانی را انجام دهیم.
شمس افزود: سرویسدهی شاتلی نیز توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد و سازمان تاکسیرانی از محل این توقفگاهها انجام میشود و ما بعد از اینکه مسافران در آن محل پیاده شدند، آنها را به محل مراسم جابهجا میکنیم. در مسیر خروج نیز اطلاعرسانیهای کامل اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ما مواکب مردمی و هیئات را با استفاده از ظرفیتهایی که در زمینه تشکلهای مردمی وجود دارد، فعال کردیم. حدود ۲۸ موکب در محل ساختمان پایانه امام رضا (ع) مستقر شدند و در زمینههای مختلف فرهنگی و پذیرایی از زائران و نگهداری از کودکان خدمترسانی میکنند.
شمس گفت: تمام دستگاههای اجرایی از جمله هلال احمر، اورژانس، اورژانس اجتماعی، پلیس و نیروی انتظامی در هر پایانه استان و شهر مستقر هستند تا بتوانیم خدماترسانی کامل و خوبی را به زائران داشته باشیم.