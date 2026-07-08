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فرماندار تالش از رهاسازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید در رودخانه لمیر این شهرستان، با هدف حفظ و تقویت ذخایر آبزیان دریای خزر و حمایت از معیشت صیادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا جمشیدی سهساری در حاشیه رهاسازی این بچه ماهیان، گفت: حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ارزشمند آبزیان به مشارکت همه دستگاههای اجرایی، صیادان و مردم نیاز دارد و اجرای چنین طرحهایی نقش مهمی در پایداری مجموعه زیستی دریای خزر دارد.
وی با اشاره به اینکه صید غیرمجاز و برداشت بیرویه در سالهای اخیر خسارات قابل توجهی به ذخایر آبزیان دریای خزر وارد کرده است، افزود: با پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست و اداره شیلات شهرستان تالش، یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید با وزن متوسط یک گرم که در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید انصاری رشت پرورش یافتهاند، با کامیونهای مجهز به تانکرهای حمل آب، به رودخانه لمیر منتقل و رهاسازی شدند.
فرماندار تالش این اقدام را گامی مؤثر در احیای ذخایر طبیعی ماهیان دریای خزر دانست و گفت: رهاسازی بچهماهیها علاوه بر کمک به حفظ تنوع زیستی، میتواند موجب افزایش ذخایر قابل برداشت و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه صیادی منطقه در سالهای آینده شود.
رضا جمشیدی سهساری با تأکید بر ضرورت صیانت از رودخانههای منتهی به دریای خزر، افزود: حفظ کیفیت آب، جلوگیری از آلودگی رودخانهها و مقابله با صید غیرمجاز از مهمترین عوامل موفقیت طرحهای بازسازی ذخایر آبزیان است و در این زمینه همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم ضروری است.
وی همچنین از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست با گزارش هرگونه تخلف در حوزه صید غیرمجاز، دستگاههای مسئول را در حفاظت از سرمایههای طبیعی منطقه یاری کنند.
رودخانه لمیر یکی از رودخانههای مهم غرب گیلان برای مهاجرت و تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی دریای خزر به شمار میرود و هر ساله بخشی از برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان در این رودخانه اجرا میشود.