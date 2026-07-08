نمایش «ولادت عدم» از تولیدات هنرمندان خوزستان، به پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر حسینی استان واسط عراق راه یافت و در بخش رقابتی این رویداد هنری به روی صحنه خواهد رفت.

راهیابی نمایش ولادت عدم از خوزستان به جشنواره بین‌المللی تئاتر حسینی واسط عراق

راهیابی نمایش ولادت عدم از خوزستان به جشنواره بین‌المللی تئاتر حسینی واسط عراق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، نمایش «ولادت عدم» به کارگردانی مشترک فائزه سودانی و علی محمود راد، با حضور در این جشنواره بین‌المللی با آثاری از کشورهای عراق و الجزایر رقابت خواهد کرد.

این نمایش با تلفیق رخدادهای معاصر و شهادت کودکان در جنگ با مفاهیم و حماسه عاشورا، روایتی از رنج انسان معاصر و فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر می‌کشد.

پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر حسینی، یکی از رویدادهای مهم هنرهای نمایشی عراق از ۲۴ تا ۲۷ تیرماه سال جاری در شهر کوت، مرکز استان واسط، برگزار می‌شود و میزبان گروه‌های نمایشی از چند کشور خواهد بود.

علی محمود راد نویسندگی این اثر را نیز بر عهده دارد و سید کاظم قریشی به عنوان مشاور کارگردان با گروه همکاری می‌کند.

در نمایش «ولادت عدم»، فائزه سودانی و حسین عفری‌نژاد ایفای نقش می‌کنند موسیقی اثر را توفیق والی‌پور ساخته و طراحی نور بر عهده مهدی آتشکار است.

طراحی و اجرای گریم این نمایش را خدیجه بنی‌خالد، حسین جادری و مریم اکبری انجام داده‌اند. زینب منیعاوی طراح صحنه، هدی طرفی طراح لباس، عباس داودی طراح پوستر، ایناس سودانی دستیار کارگردان و علی دورقی مدیر صحنه این اثر هستند.

فیلم‌برداری نمایش را عماد سلمانیان، تدوین را اسماعیل پورنصیری و عکاسی را هادی سعیداوی‌نژاد بر عهده داشته‌اند. همچنین محمد جنامی و ناصر فخری‌نیا مسئولیت ترابری و عباس آلبوجنام و یونس ربحات تدارکات این نمایش را بر عهده دارند. سرپرستی گروه نیز با فائزه سودانی است.