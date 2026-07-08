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ابوالفضل کاظمی بازیکن تیم نساجی مازندران به اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کادر فنی تیم فوتبال جوانان کشورمان اسامی بازیکنان این تیم برای حضور در اردوی ترکیه را اعلام کرد.
ابوالفضل کاظمی بازیکن تیم نساجی مازندران هم به این اردو دعوت شد.
مرحله سوم اردوی آمادهسازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۲۰ سال آسیا از ۱۷ تا ۳۰ تیر برگزار میشود و شاگردان قاسم حدادیفر پنجشنبه ۱۸ تیر برای برگزاری این اردو راهی آنکارا ترکیه میشوند.
برهمین اساس ۲۷ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند.
ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) محمد مهدی جان نیا (تراکتور تبریز) امیرمهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی، رامین عزیزی، ابوالفضل تیغ نورد و عرفان یوسفزاده (سپاهان اصفهان) علی مستانی و مرتضی فرخانی (ذوبآهن اصفهان) مهدی چشم براه (پرسپولیس تهران) محمد پارسا خدادادی (سایپا تهران) محمدعلی صحنه (شاهین تهران) محمدرضا عباسی (آریو اسلامشهر) وسام ساکی (ستقلال خوزستان) محمدامین حسینی و کرار نماری (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) مهرداد آقا محمدی و علی جلوخانی (شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور (گلگهر سیرجان) ماهان بهشتی (ملوان بندرانزلی) آرین معالی (خیبر خرمآباد) عرفان خدادادیان، امیرمحمد کریمی و امیرمهدی یحیایی (آلومینیوم اراک)