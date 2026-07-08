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مدیرکل راهآهن خراسان رضوی گفت: در مجموع امروز مسافر ورودی و خروجی به ایستگاه راه آهن مشهد به ۴۱ هزار نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل راهآهن خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد قطارهای مسافری در محور خراسان قرار دارد، علاوه بر قطارهای فوق العاده ماهیانه، برای این ایام قطارهای فوق العاده ای پیشبینی شده است. دیروز دو قطار فوق العاده از تهران به مقصد مشهد اعزام شد که هر کدام حدودا ۶۰۰ نفر ظرفیت داشتند.
مصطفی نصیری ورگ افزود: امروز نیز با توجه به تقاضای زیاد سفر برای حضور در مشهد و شرکت در مراسم، دو قطار فوق العاده دیگر اضافه شد که از تهران وارد مشهد می شوند.
نصیری ورگ ادامه داد: ما چهار قطار فوق العاده از نیشابور و همچنین از جوین پیش بینی کردیم. برای بازگشت زائران در داخل استان نیز اقداماتی انجام شده است. پیش بینی این است که در روز پنجشنبه بعد از ظهر یا در روز جمعه به حدود ۵۳ هزار نفر برای ورود و خروج از طریق ریلی خدمت رسانی کنیم.
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