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کاهش محسوس بارندگیها در ۵ سال اخیر موجب افت شدید سطح آب چاهها و برخی منابع سطحی و خشک شدن تعدادی از چشمهها در استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ضرورت مصرف بهینه آب گفت: امسال کهگیلویه و بویراحمد به دلیل کاهش چشمگیر بارندگیها و خشکسالیهای متوالی با یکی از جدیترین تنشهای آبی مواجه است.
رضا رضایی با تأکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان اضافه کرد: برای عبور از تنش آبی، علاوه بر برنامههای فنی و مدیریت، همراهی مردم در مصرف بهینه آب نقشی کلیدی و راهگشا برای کاهش اثرات تنش آبی در استان است.