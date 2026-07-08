به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ضرورت مصرف بهینه آب گفت: امسال کهگیلویه و بویراحمد به دلیل کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و خشکسالی‌های متوالی با یکی از جدی‌ترین تنش‌های آبی مواجه است.

رضا رضایی با تأکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان اضافه کرد: برای عبور از تنش آبی، علاوه بر برنامه‌های فنی و مدیریت، همراهی مردم در مصرف بهینه آب نقشی کلیدی و راهگشا برای کاهش اثرات تنش آبی در استان است.