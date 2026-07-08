به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، صبح امروز با حضور در موکب‌های شهرستان‌های ساری و میاندورود، ضمن بازدید از موکب‌های مستقر در مسیر طریق‌الرضا (ع)، از تلاش تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی در راستای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید قدردانی کرد. ‎

مصطفی سوادکوهی گفت: همزمان با آیین‌های بدرقه و تشییع رهبر شهید، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، نیرو‌های مردمی، بسیج و سپاه با برپایی بیش از ۳۰۰ موکب در مسیر‌های «طریق‌الرضا» و ورودی و خروجی شهر‌های مازندران، به زائران و مشتاقان خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: حضور پرشور مردم مازندران در مسیر عزیمت به مشهد مقدس و مشارکت فعال در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، نشان‌دهنده عشق عمیق اهل بیت (ع) و ولایت‌مداری مردم دیار علویان است. ما خود را قدردان این ایثار و خدمت‌رسانی مردمی می‌دانیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری مازندران افزود: در راستای تحقق دستورات ویژه استاندار محترم، کلیه امورات مربوط به رفاه و خدمت‌رسانی به زائران در ۲۲ شهرستان استان ساماندهی شده است. همزمان با برپایی موکب‌های متعدد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان، تلاش می‌شود تمامی نیاز‌های زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم فراهم گردد.

سوادکوهی خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی ما تنها به محور‌های داخلی استان محدود نمی‌شود؛ بلکه با همکاری تشکل‌های مذهبی و مردمی، در مشهد مقدس نیز موکب‌های متعددی از سوی مردم مازندران مستقر شده‌اند تا در کنار زائران، مشغول خدمت به مراجعان و عزاداران امام رئوف باشند.

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