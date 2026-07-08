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مردم در تجمعات شبانه راوی بدرقه حماسی خود از رهبر شهید بودند

در صد و بیست و هفتمین اجتماع شبانه مردم با روایت حضور خود در آیین بدرقه رهبر مجاهد شهید، از همدلی، وفاداری و تجدید بیعت با آرمان‌های او گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۱۹:۲۷
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، تجمعات مردمی ، اقتدار ملت
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