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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

سازمان هواشناسی کشور برای امروز و فردا، برای شمال و شمال غرب کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۱۹:۳۹
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، بارش ، دمای هوا ، هواشناسی
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