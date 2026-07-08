به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف، پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق را به نمایش گذاشت؛ پیکر رهبر شهید پس از پایان مراسم در نجف، با همراهی یک کاروان رسمی به کربلا منتقل شد؛ تا آیین تشییع از چهارراه «سیدة جودة» و خیابان «المحافظة» به سمت حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ادامه یابد.