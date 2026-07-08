شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت خبر داد. این مراسم معنوی که به دلیل هماهنگی با برنامه تدفین رهبر شهید ایران در مشهد مقدس، از پنجشنبه به جمعه ۱۹ تیر موکول شد، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت به نیابت از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و به اهتمام دفتر ایشان در قم خبر داد.

پیش از این قرار بود این مراسم روز پنج شنبه برگزار شود که به دلیل هماهنگی با برنامه تدفین رهبر شهید ایران در مشهد مقدس، از پنجشنبه به جمعه ۱۹ تیرماه موکول شد.

بر اساس این اطلاعیه سخنران این مراسم حجت الاسلام سید علی خمینی خواهد بود و مراسم بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار خواهد شد.