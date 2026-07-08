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روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از شهادت «یوسف محمدی»، از پاسداران تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) در حین مبارزه با گروهکهای تروریستی در منطقه سردشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان یوسف محمدی یکی از پاسداران غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان در مبارزه با گروهکهای تروریستی در منطقه سردشت، در تاریخ ۱۷ تیرماه به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.
زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت این شهید والامقام متعاقبا اعلام میشود.