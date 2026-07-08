به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان یوسف محمدی یکی از پاسداران غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت، در تاریخ ۱۷ تیرماه به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌شود.